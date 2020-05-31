В Калининграде выявили 48 новых случаев коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1508 случаев заражения.
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 48 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1508 случаев заражения.
За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 414 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU