Над Калининградом 24 июня пролетят 20 самолетов и вертолетов Балтфлота

31 Май 2020 2020-05-31T15:50:13+03:00

Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров

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Участие в Параде Победы в Калининграде 24 июня примет морская авиация Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Всего в небе над Площадью Победы пролетят 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

По данным пресс-службы Балтфлота, в ближайшее время авиация приступит к тренировкам на трех аэродромах.

ИСТОЧНИК KP.RU