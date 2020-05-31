2020-05-31T15:50:13+03:00
Политика

Над Калининградом 24 июня пролетят 20 самолетов и вертолетов Балтфлота

Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Участие в Параде Победы в Калининграде 24 июня примет морская авиация Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Всего в небе над Площадью Победы пролетят 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

По данным пресс-службы Балтфлота, в ближайшее время авиация приступит к тренировкам на трех аэродромах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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