Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заболели трое детей до 14 лет и подросток

31 Май 2020 2020-05-31T11:52:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

19 случаев были выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 29 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 17 из них диагностирована пневмония (в том числе у двоих тяжелая форма).

Среди заболевших (инфицированных) трое детей до 14 лет, один подросток, 15 человек старше 65 лет.

«У десяти заболевших не удалось определить контакта с источником инфекции в окружении, и при опросе, а это в основном люди пожилого возраста, имеющие соматические заболевания, они указали лишь на посещение магазинов и аптек», - отметили в оперштабе.

Кроме этого, двое заболевших прибыли из других субъектов РФ, один из Москвы (выявлен при обследовании в обсерваторе), другой из Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU