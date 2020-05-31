«Прокурор из Москвы» похитил у 70-летней калининградки более 1 млн рублей

31 Май 2020 2020-05-31T12:17:42+03:00

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Мошенник похитил у пожилой калининградки более 1 млн рублей под предлогом компенсации за ранее купленные лекарства. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

70-летней калининградке позвонил неизвестный, представился «прокурором из Москвы» и заявил, что женщине положена компенсация за ранее приобретенные через интернет лекарства.

«На следующий день незнакомец в ходе телефонного разговора пояснил, что все необходимые документы для возмещения ущерба подготовлены, но для получения выплаты необходимо оплатить «страховой взнос». Доверчивая пенсионерка в течение недели перечислила деньги на указанный мошенниками счёт – всего 1 миллион 23 тысячи рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU