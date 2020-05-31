В Калининграде под меднаблюдение из-за коронавируса взяли более 4 тысяч человек
С начала пандемии в области умерло 25 человек, у которых был выявлен коронавирус, 630 человек выздоровел
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Калининградской области с начала пандемии выявлено 1508 случаев коронавируса, из них 48 случаев – за последние сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По состоянию на 31 мая, в регионе на COVID-19 обследовано 52 062 человека. Под медицинским наблюдение остаются 4 001 человек, в том числе 128 в условиях обсерватора.
С начала пандемии в области умерло 25 человек, у которых был выявлен коронавирус, 630 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU