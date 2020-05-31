В Калининграде под меднаблюдение из-за коронавируса взяли более 4 тысяч человек

31 Май 2020 2020-05-31T12:23:45+03:00

С начала пандемии в области умерло 25 человек, у которых был выявлен коронавирус, 630 человек выздоровел

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В Калининградской области с начала пандемии выявлено 1508 случаев коронавируса, из них 48 случаев – за последние сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По состоянию на 31 мая, в регионе на COVID-19 обследовано 52 062 человека. Под медицинским наблюдение остаются 4 001 человек, в том числе 128 в условиях обсерватора.

С начала пандемии в области умерло 25 человек, у которых был выявлен коронавирус, 630 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU