2020-05-31T16:22:11+03:00
Спорт

После вмешательства прокуратуры работникам ФОКа в Гусеве выплатили зарплату

Директору ФОКа было внесено представление с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве работникам физкультурно-оздоровительного комплекса выплатили зарплату после прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

42 работника ФОКа не получили зарплату за май в размере 164 тысяч рублей. После вмешательства городской прокуратуры руководство комплекса нашло деньги и выплатило зарплату.

Несмотря на это, директору ФОКа было внесено представление с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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