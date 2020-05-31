С 1 июня в регионе полностью восстанавливается курсирование пригородных поездов

31 Май 2020 2020-05-31T17:17:02+03:00

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С понедельника, 1 июня, в Калининградской области в полном объеме возобновляется движение пригородных поездов, ранее отмененных из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

Так, с 1 июня вновь назначен в расписание зеленоградский «Деловой экспресс». Электропоезд «Ласточка» будет отправляться по рабочим дням со станции Зеленоградск в 8:15 и прибывать на Южный вокзал в 8:44 (с остановками только на станции Кутузово и Северном вокзале).

В общей сложности с 1 июня на Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском Гурьевском, Советском, Черняховском, Мамоновском, Багратионовском и внутригородских направлениях дороги будут курсировать 114 пригородных поездов.

Большая часть рейсов на приморских направлениях будут выполняться электропоездами «Ласточка», график движения которых составлен таким образом, чтобы минимизировать время между прибытием и отправлением.

ИСТОЧНИК KP.RU