В Калининградской области определили правила поступления в десятые классы

31 Май 2020 2020-05-31T17:36:21+03:00

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В Калининградской области из-за отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) внесены изменения в правила поступления в десятые классы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Школьникам, решившим поступить в 10 класс, необходимо будет сдать обязательные предметы – русский язык и математику, а также те необходимые вступительные испытания для обучения в профильном классе или классе с углубленным изучением отдельных предметов. Перечень предметов определяются согласно правилам приема каждой образовательной организацией.

При поступлении в 10 классы будет учитываться средний балл аттестата об основном общем образовании. Кроме того, в этом году особое внимание к портфолио учащихся, их достижениям в различных сферах.

Как и ранее, дополнительные вступительные испытания ожидают будущих десятиклассников, которые решат поступить в государственные школы – кадетский корпус и школу-интернат лицей-интернат (ШИЛИ).

«В период распространения новой коронавирусной инфекции принято компромиссное решение совместно с руководителями учреждений о том, чтобы муниципальные школы получили временное право на проведение дополнительных экзаменов. Формироваться списки поступивших в школах, выбравшим такой путь, будут по балльно-рейтинговой системе. Предложенные нами правила позволяют учреждениям изменить свои нормативно-правовые акты. Вся информация по поступлению в 10 классы должна быть опубликована на сайтах образовательных организаций в ближайшее время», – подчеркнула министр образования Светлана Трусенева.

Сроки проведения дополнительных испытаний будут сообщены позже, добавили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU