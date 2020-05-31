Росгвардейцы задержали хулигана, разбившего окно в квартире на пр. Мира

31 Май 2020 2020-05-31T12:55:49+03:00

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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который разбил окно в квартире на проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд получил сообщение, что пьяный мужчина разбил окно в квартире на первом этаже и скрылся. Прибыв на место, росгвардейцы начали осматривать близлежащие улицы и вскоре увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым хулиганом.

Заметив патрульный автомобиль злоумышленник попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU