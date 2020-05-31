Следственный комитет проведет проверку после публикации об угрозах калининградке и ее 6-летнему сыну

31 Май 2020 2020-05-31T14:15:17+03:00

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В Калининграде организована доследственная проверка сообщения СМИ об угрозах в адрес молодой женщины и её ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В пятницу в одном из региональных СМИ появилось сообщение о том, что 25-летнюю жительницу Калининграда систематически преследует и избивает, а также угрожает убить её 6-летнюю дочь бывший сожитель. В публикации, в частности, говорилось, что 32-летний мужчина насильно увёз девушку к себе домой, всячески над ней издевался, кроме того неоднократно, начиная с 2017 года, избивал, наносил ножевые ранения. 23 мая мужчина ворвался на дачный участок, где в гостях отдыхала девушка с детьми, угрожал убить её и детей.

«Для проверки сведений, изложенных в средствах массовой информации, по указанию руководителя следственного управления СК по Калининградской области Дмитрия Бочарова незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки следователи СК России установят все обстоятельства и тщательно проверят доводы, изложенные в СМИ, дадут правовую оценку произошедшему», - заявили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU