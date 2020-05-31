2020-05-31T18:29:24+03:00
Общество

Калининградцу грозит 20 лет колонии за сбыт синтетических наркотиков

28-летний мужчина организовывал закладки на территории Калининграда
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который занимался сбытом синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летний мужчина организовывал закладки на территории Калининграда, а также иногда снимал номер в гостинице и там лично продавал наркотики. Задержали его как раз в гостинице на улице Физкультурной. При досмотре у него нашли более 2 гр так называемой «соли».

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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