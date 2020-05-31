2020-05-31T13:38:19+03:00
Общество

В Калининграде в течение года отремонтируют 12 дворов

По всем объектам уже проведены конкурсные процедуры
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в этом году отремонтируют 12 дворовых территорий, по всем объектам уже проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, сообщает пресс-служба мэрии.

На ремонт дворов будет потрачено 143,1 млн рублей, из них 7,1 млн рублей – средства жителей.

Полный перечень дворов, вошедших в программу благоустройства:

1. ул. Мариупольская, д. 11-13, ул. Марш. Баграмяна, д.д. 4, 6-12, ул. Красноярская, д.д. 1-3, 2-4

2. ул. Мариупольская, д.д. 16-18, 20-22, 24-26, ул. Марш. Баграмяна, д.д. 18, 20-24, 26, 28-32

3. ул. Беланова, д.д. 51-59, 61, 71-75, 77-85

4. ул. Карташева, д.д. 30 а-г, 32-34

5. ул. Калужская, д. 4-10, ул. Мусоргского, д. 21

6. ул. Аксакова, д. 66-76, ул. Краснопрудная, д.д. 45-51, 53-55, ул. Бежецкая, д.д. 1-7, 2-8, ул. Куприна, д. 1-7

7. ул. Артиллерийская, д.д. 2-4, 6-8, 10-12

8. ул. Беланова, д.д. 87, 89, 91

9. ул. П. Морозова, д. 102-108, ул. Печатная, д.д. 2, 4-24

10. ул. Клиническая, д. 73-75, 73а

11. ул. Машиностроительная, д.д. 176-186, 188

12. ул. Малоярославская, д.д. 5, 7, 11

ИСТОЧНИК KP.RU

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