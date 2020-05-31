В Калининграде в течение года отремонтируют 12 дворов
В Калининграде в этом году отремонтируют 12 дворовых территорий, по всем объектам уже проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, сообщает пресс-служба мэрии.
На ремонт дворов будет потрачено 143,1 млн рублей, из них 7,1 млн рублей – средства жителей.
Полный перечень дворов, вошедших в программу благоустройства:
1. ул. Мариупольская, д. 11-13, ул. Марш. Баграмяна, д.д. 4, 6-12, ул. Красноярская, д.д. 1-3, 2-4
2. ул. Мариупольская, д.д. 16-18, 20-22, 24-26, ул. Марш. Баграмяна, д.д. 18, 20-24, 26, 28-32
3. ул. Беланова, д.д. 51-59, 61, 71-75, 77-85
4. ул. Карташева, д.д. 30 а-г, 32-34
5. ул. Калужская, д. 4-10, ул. Мусоргского, д. 21
6. ул. Аксакова, д. 66-76, ул. Краснопрудная, д.д. 45-51, 53-55, ул. Бежецкая, д.д. 1-7, 2-8, ул. Куприна, д. 1-7
7. ул. Артиллерийская, д.д. 2-4, 6-8, 10-12
8. ул. Беланова, д.д. 87, 89, 91
9. ул. П. Морозова, д. 102-108, ул. Печатная, д.д. 2, 4-24
10. ул. Клиническая, д. 73-75, 73а
11. ул. Машиностроительная, д.д. 176-186, 188
12. ул. Малоярославская, д.д. 5, 7, 11
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