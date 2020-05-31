В Черняховске инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд

31 Май 2020 2020-05-31T14:42:25+03:00

Ответственным за содержание переезда грозит штраф до 300 тысяч рублей

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На улице Портовой в Черняховске обнаружен не отвечающий нормативным требованиям железнодорожный переезд. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.

«Проверка проведена специальным прибором – рейкой дорожной универсальной. Так, с помощью измерительного прибора было установлено, что покрытие проезжей части, прилегающей к железнодорожному полотну, имеет дефекты в виде выбоин», - сообщили в ГИБДД.

По результатам проверки были составлены акты. В ГИБДД добавили, что лица, ответственные за содержание железнодорожного переезда в безопасном для движения состоянии, будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU