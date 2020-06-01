2020-06-01T10:21:59+03:00
Клуб любознательных

Май в Калининграде оказался самым холодным с 1999 года

Средняя температура составила всего +10,8 градуса
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Завершившийся май стал в Калининграде самым холодным за 21 год. По данным портала pogodaiklimat.ru, Средняя температура месяца составила +10,8 градуса (при норме +12,5) – последний раз таким холодным был май 1999 года. Ну, а рекорд держится с XIX века: среднее температура в мае 1864 года в Кёнигсберге была всего +6,1 градуса.

Самым теплым днем в этот раз стало 10 мая, когда столбик термометра поднимался до значения +21,8 (всего дважды за месяц воздух прогревался выше+20). Самая низкая температура отмечалась 14 мая и составила -1 градус.

По числу осадков норма была перевыполнена. Выпало 86 миллиметров влаги (включая снег) – это 161 % от нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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