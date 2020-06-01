2020-06-01T10:42:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде выявлено 45 новых случаев коронавируса

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1553 случая коронавируса.
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки выявлено 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1553 случая коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 9 035 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 622 случая (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 414 878 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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