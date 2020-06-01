В Советске в ДТП пострадал 23-летний мотоциклист

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:47:05+03:00

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В Советске в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Гончарова. 39-летняя водитель «Пежо» врезалась в мотоцикл «Кавасаки», который ехал по главной дороге. От удара мотоцикл отбросило на припаркованную «Тойоту».

В результате происшествия 23-летний мотоциклист получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU