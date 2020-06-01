В Советске в ДТП пострадал 23-летний мотоциклист
Мужчина получил травмы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Советске в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Гончарова. 39-летняя водитель «Пежо» врезалась в мотоцикл «Кавасаки», который ехал по главной дороге. От удара мотоцикл отбросило на припаркованную «Тойоту».
В результате происшествия 23-летний мотоциклист получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU