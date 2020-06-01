В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 июня отключено электричество

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:50:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в понедельник, 1 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. ул. Восточная 13, 18-22, 19-27, ул. Киевская 68, 74а-е, 80, ул. Тобольская 15-47, ул. Тихорецкая 47, 49, 55, 57, 61.

До 18 часов электричество отключено на ул. Батальная 67, 67а, 69, 69а,в, 71, 71а (д/сад № 130), 71б, 81, ул. Озёрная 23, 23а, 26-32, 32а,б, 33, 33а, 35, 35а, 36-40, 39, ул. Грибоедова 4, 5, 7, 6, 6а, 8а, 9, 13-19, 16, 18, пер. Грибоедова 6-12, 8а, 9, ул. Ленинградская 36, ул. Лермонтова 23, 23а, 25, ул. Некрасова 13.

ИСТОЧНИК KP.RU