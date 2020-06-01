2020-06-01T10:55:35+03:00
Туризм

Куршская коса вошла в десятку самых красивых нацпарков России

Нацпарк занял шестое место в рейтинге
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые живописные национальные парки.

Большинство пользователей соцсетей (32,79%) считают самым привлекательным для прогулок Ливадийский парк в Ялте. Второе место поделили между собой Катунский заповедник в Горном Алтае и Сочинский национальный парк в Краснодарском крае, набрав по 11,48% голосов. На третьем месте тоже сразу два красивых парка — это «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии и «Паанаярви» в Карелии. У «бронзовых» призеров по 9,84% голосов.

По данным опроса Tvil.ru, в число самых живописных нацпарков России также вошли «Куршская коса» (8,2%), Приокско-Террасный заповедник в Подмосковье (6,56%), «Ленские столбы» в Якутии (4,92%), «Таганай» в Челябинской области (3,28%) и «Черные Земли» в Калмыкии (1,64%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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