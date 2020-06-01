В Калининградской области продлен запрет на плановые операции

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:01:33+03:00

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В Калининградской области продлен временный запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарах. При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Ограничения распространяются на все виды медицинских услуг по косметологии, а также на такие направления, как мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медицинская реабилитация, пластическая хирургия, рефлексотерапия, при предоставлении которых потребителю невозможно соблюсти масочный режим», - отметили в пресс-службе правительства.

Временный запрет также касается всех видов стоматологической помощи, за исключением экстренной и неотложной, услуг по ортопедической стоматологии, связанных с завершением ранее начатых работ по устранению дефектов зубных рядов; услуг по ортодонтии, связанных с завершением ранее начатого ортодонтического лечения; помощи пациентам с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава; помощи пациентам с заболеваниями парадонта и слизистых полости рта, требующих регулярного поддерживающего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU