В Калининградской области 1 июня запрещена продажа алкоголя

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:09:30+03:00

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В Калининградской области в понедельник, 1 июня, запрещена продажа алкоголя.

Запрет на продажу алкоголя в День защиты детей прописан в «антиалкогольном законе», который был принят в Калининградской области в конце 2019 года. Этот же закон запрещает продажу спиртного в День молодежи (27 июля), День знаний (1 сентября), День трезвости (11 сентября).

В ноябре 2019 года калининградская Облдума приняла «антиалкогольный» закон об ужесточении требований к продаже спиртного в регионе. Среди прочего в области ввели новый временной промежуток, когда можно продавать спиртное – с 11 часов утра до 9 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU