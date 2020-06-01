Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:14:25+03:00

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В Калининградской области за сутки выявлено 45 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб

«Десять случаев выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 35 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 20 из них диагностирована пневмония, в том числе у двоих тяжелая форма», - отметили в оперштабе

Среди заболевших один подросток заразился по контакту в семье, 10 лиц старше 65 лет, двое из которых заразились по контакту с заболевшими родственниками в семье, у остальных источник инфицирования установить не удалось

В оперштабе также отметили, что среди заболевших девять неработающих граждан: пять из них не имеют клинических проявлений и обследованы по собственному желанию; у четверых заболевание лабораторно подтверждено в ходе обследования при обращении за медпомощью.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 1553 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU