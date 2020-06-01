Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области за сутки выявлено 45 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб
«Десять случаев выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 35 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 20 из них диагностирована пневмония, в том числе у двоих тяжелая форма», - отметили в оперштабе
Среди заболевших один подросток заразился по контакту в семье, 10 лиц старше 65 лет, двое из которых заразились по контакту с заболевшими родственниками в семье, у остальных источник инфицирования установить не удалось
В оперштабе также отметили, что среди заболевших девять неработающих граждан: пять из них не имеют клинических проявлений и обследованы по собственному желанию; у четверых заболевание лабораторно подтверждено в ходе обследования при обращении за медпомощью.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 1553 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU