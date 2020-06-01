На ул. Багратиона во дворе дома задавили 92-летнюю женщину

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:45:21+03:00

Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия медиков

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В воскресенье утром, 31 мая, в Калининграде в ДТП погибла пожилая женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Трагедия произошла во дворе дома №37 на улице Багратиона. 34-летний водитель «Мазды» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 92-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU