На ул. Багратиона во дворе дома задавили 92-летнюю женщину
Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия медиков
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье утром, 31 мая, в Калининграде в ДТП погибла пожилая женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Трагедия произошла во дворе дома №37 на улице Багратиона. 34-летний водитель «Мазды» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 92-летнюю женщину.
В результате наезда пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU