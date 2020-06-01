В Калининградской области за сутки сбили двух велосипедистов

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:50:56+03:00

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Два велосипедиста пострадали в ДТП в Калининградской области в воскресенье, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на автодороге «Калининград-Балтийск» сбили 59-летнего велосипедиста, водитель автомобиля с места происшествия скрылся и теперь его разыскивает полиция. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.

Вечером на улице Нарвской в Калининграде 20-летний велосипедист при повороте налево врезался в «Фольксваген». В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU