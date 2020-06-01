2020-06-01T11:50:56+03:00
Происшествия

В Калининградской области за сутки сбили двух велосипедистов

Пострадавшие получили телесные повреждения
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Два велосипедиста пострадали в ДТП в Калининградской области в воскресенье, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на автодороге «Калининград-Балтийск» сбили 59-летнего велосипедиста, водитель автомобиля с места происшествия скрылся и теперь его разыскивает полиция. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.

Вечером на улице Нарвской в Калининграде 20-летний велосипедист при повороте налево врезался в «Фольксваген». В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24