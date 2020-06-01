В Калининградской области за сутки сбили двух велосипедистов
Два велосипедиста пострадали в ДТП в Калининградской области в воскресенье, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на автодороге «Калининград-Балтийск» сбили 59-летнего велосипедиста, водитель автомобиля с места происшествия скрылся и теперь его разыскивает полиция. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.
Вечером на улице Нарвской в Калининграде 20-летний велосипедист при повороте налево врезался в «Фольксваген». В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU