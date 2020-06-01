В Правдинском районе водитель без прав снес ограждение и врезался в дерево
19-летний водитель получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе в ДТП пострадал 19-летний водитель ВАЗа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Иркутско-Пинскои дивизии в поселке Домново. 19-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль отбросило на придорожное дерево.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, в ГИБДД сообщили, что у него не было водительского удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU