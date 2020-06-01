2020-06-01T12:32:28+03:00
Общество

Алиханов возглавит региональный Совет отцов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году в Калининградской области будет создан Совет отцов, который согласился возглавить губернатор Антон Алиханов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области Ирины Ткаченко, совет объединит неравнодушных к детским проблемам отцов из всех муниципалитетов региона.

«Предлагаю Вам, уважаемый Антон Андреевич, войти в Совет, возглавив его, показав своим личным примером важность роли отца в воспитании детей», – отметила Ирина Ткаченко на встрече с главой региона.

«Нами внедряется много новых социальных инструментов для помощи семьям, в том числе и помощь многодетным, выплаты на первого ребенка и другие, но надо разрабатывать еще. Дети – наше будущее. Это условие для роста и развития региона, ведь они вырастут талантливыми инженерами, строителями, врачами и учителями, представителями творческих профессий. Очень важно, чтобы мы были регионом молодым, активным и многодетным», – подчеркнул Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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