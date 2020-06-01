На выходных в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя
Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811
.Фото: Александр Подгорчук
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С 29 по 31 мая в Калининградской области прошли массовые проверки водителей на состояние опьянения. В течение трех дней автоинспекторы выявили и отстранили от управления пьяных 24 водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские призывают жителей области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Если вы заметили водителя, находящегося за рулём после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU