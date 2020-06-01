На выходных в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:47:42+03:00

Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811

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С 29 по 31 мая в Калининградской области прошли массовые проверки водителей на состояние опьянения. В течение трех дней автоинспекторы выявили и отстранили от управления пьяных 24 водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские призывают жителей области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если вы заметили водителя, находящегося за рулём после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU