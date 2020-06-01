Алиханов выделил Зеленоградску почти 15 млн на благоустройство
Региональное правительство выделило администрации Зеленоградска 14,9 млн рублей на проведение работ по благоустройству территории. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Деньги будут направлены на благоустройство территории и ремонт покрытия игровой площадки на улице Крылова в городе, ремонт уличного освещения на улице Донской в поселке Сокольники, ул. Лесной и ул. Новой в поселке Филино, капитальный ремонт тротуара на улице Калининградское шоссе в поселке Кострово и капремонт канализационный сети в поселке Красноторовка.
Все работы должны быть выполнены до 30 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU