2020-06-01T12:56:57+03:00
Общество

Алиханов выделил Зеленоградску почти 15 млн на благоустройство

Все работы должны быть выполнены до 30 декабря.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство выделило администрации Зеленоградска 14,9 млн рублей на проведение работ по благоустройству территории. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Деньги будут направлены на благоустройство территории и ремонт покрытия игровой площадки на улице Крылова в городе, ремонт уличного освещения на улице Донской в поселке Сокольники, ул. Лесной и ул. Новой в поселке Филино, капитальный ремонт тротуара на улице Калининградское шоссе в поселке Кострово и капремонт канализационный сети в поселке Красноторовка.

Все работы должны быть выполнены до 30 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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