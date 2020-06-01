Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.
С 2 по 8 июня фоторадары будут установлены на:
1. На 61 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
4. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
5. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
6. На 62 километре автодороги «Советск – Гусев».
7. В пос. Красноторовка, автодорога «Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный».
В учреждении отмечают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные фоторадары не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU