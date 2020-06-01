2020-06-01T13:01:29+03:00
Общество

Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.

С 2 по 8 июня фоторадары будут установлены на:

1. На 61 километре автодороги «КалининградЧерняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

4. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 62 километре автодороги «СоветскГусев».

7. В пос. Красноторовка, автодорога «Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный».

В учреждении отмечают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные фоторадары не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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