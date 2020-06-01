2020-06-01T13:08:11+03:00
Общество

В Калининградской области более тысячи родителей получили выплату на детей от 3 до 7 лет

к 1 июня были назначены первые выплаты на 1 183 ребенка
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области тысячи родителей уже получили ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Право на ежемесячную выплату в размере 5 502,5 рублей, имеет один из родителей (законных представителей) ребенка, являющийся гражданином РФ в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека, установленную в Калининградской области (11 590 рублей).

По данным областного министерства соцполитики, с начала приема документов за назначением выплаты обратились 9 878 человек, в том числе 5 288 через портал госуслуг.

Как отметила министр социальной политики Анжелика Майстер, к 1 июня были назначены первые выплаты на 1 183 ребенка.

«Мы уже получаем ответную реакцию от мам, которые пишут слова благодарности в соцсетях в аккаунтах ведомства, что на счета поступили 33 015 рублей. Несмотря на то, что ежемесячные выплаты перечисляются в определенный день (один раз в месяц), в данном случае все новые обращения будут обрабатываться и перечисляться в течение всего июня, а не в конкретную дату, по мере поступления необходимых сведений от организаций, участвующих в межведомственном взаимодействии. Далее ежемесячно семьи будут получать по 5 502,5 рубля», – подчеркнула глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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