Калининградские кёрлингистки вошли в расширенный список сборной России

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:58:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Национальная федерация кёрлинга опубликовала списки претендентов на формирование отечественных сборных команд. В них вошли две спортсменки из Калининграда, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Ожидаемым оказалось включение в расширенный состав Юлии Портуновой. Спортсменка регионального Центра спортивной подготовки сборных команд – чемпионка Европы 2016 года, участница Олимпийских игр – 2018 и бронзовый призёр позапрошлогоднего чемпионата мира. Второй калининградской стала Ирина Низовцева – воспитанница Алисы Мирошниченко из калининградской спортивной школы по хоккею, фигурному катанию и кёрлингу с 2016 выступает за Училище олимпийского резерва №2 в Санкт-Петербурге. Ирина играет на позиции четвёртого номера и скипа команды, в 2019 выиграв с ними Кубок России и аналогичный трофей в дисциплине «микст-дабл».

Отметим, что ранее женскую сборную страны возглавил калининградский тренер Сергей Беланов. Он уже руководил россиянками, приведя их к наградам европейских и мировых чемпионатов, выведя на Олимпийские игры в Пхёнчхан.

ИСТОЧНИК KP.RU