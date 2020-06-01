Калининградец пытался без очереди пройти в банк и избил возмутившегося посетителя
На днях 30-летний калининградец пришел в отделение одного из банков на улице Багратиона. Мужчина прошел внутрь без очереди, что не понравилось другому клиенту – 65-летнему горожанину. Пенсионер сделал замечание, за что вскоре получил по лицу. Сломав скулу оппоненту, злоумышленник скрылся.
Участковые установили личность агрессивного посетителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что злоумышленник ранее был судим за аналогичное преступление, а также за грабеж.
На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU