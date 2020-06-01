Калининградец пытался без очереди пройти в банк и избил возмутившегося посетителя

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:42:44+03:00

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На днях 30-летний калининградец пришел в отделение одного из банков на улице Багратиона. Мужчина прошел внутрь без очереди, что не понравилось другому клиенту – 65-летнему горожанину. Пенсионер сделал замечание, за что вскоре получил по лицу. Сломав скулу оппоненту, злоумышленник скрылся.

Участковые установили личность агрессивного посетителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что злоумышленник ранее был судим за аналогичное преступление, а также за грабеж.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU