Саперы Балтфлота обезвредили на выходных 24 боеприпаса времен войны

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:43:28+03:00

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На выходных военные саперы обезвредили в Калининградской области 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Одиннадцать 76-мм. минометных мин было обнаружено в ходе проведения строительных работ в районе поселка Талпаки. В окрестностях поселка Наумовка под Гурьевском было обезврежено 10 артиллерийских снарядов, две 82-мм минометные мины - в микрорайоне А. Космодемьянского. Еще одну мину обнаружили в лесном массиве у поселка Рощино Зеленоградского района.

Все найденные боеприпасы вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения. По данным Балтфлота, с начала 2020 года в регионе было обезврежено около 1200 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU