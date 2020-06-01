Возле стадиона «Калининград» организуют стационар для пациентов с коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:22:50+03:00

Стационар будет рассчитан на 250 коек

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В медиацентре стадиона «Калининград» организуют стационар для больных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новый стационар будет резервным и предназначенным для пациентов с бессимптомной формой коронавируса. Закупка оборудования уже состоялась.

«Это порядка 250 коек. Центр будет перепрофилирован в течение двух недель», - сообщили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU