2020-06-01T16:22:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Возле стадиона «Калининград» организуют стационар для пациентов с коронавирусом

Стационар будет рассчитан на 250 коек
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В медиацентре стадиона «Калининград» организуют стационар для больных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новый стационар будет резервным и предназначенным для пациентов с бессимптомной формой коронавируса. Закупка оборудования уже состоялась.

«Это порядка 250 коек. Центр будет перепрофилирован в течение двух недель», - сообщили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области ожидаются перерывы в телевещании
Возле стадиона «Калининград» организуют стационар для пациентов с коронавирусом
Саперы Балтфлота обезвредили на выходных 24 боеприпаса времен войны
Калининградец пытался без очереди пройти в банк и избил возмутившегося посетителя
Аналитики Райффайзенбанка: Спрос на одежду в мае начал расти
Калининградские кёрлингистки вошли в расширенный список сборной России
В Калининградской области более тысячи родителей получили выплату на детей от 3 до 7 лет
Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе
Алиханов выделил Зеленоградску почти 15 млн на благоустройство
На выходных в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя
Алиханов возглавит региональный Совет отцов
В Правдинском районе водитель без прав снес ограждение и врезался в дерево
В Калининградской области за сутки сбили двух велосипедистов
На ул. Багратиона во дворе дома задавили 92-летнюю женщину
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области 1 июня запрещена продажа алкоголя
В Калининградской области продлен запрет на плановые операции
Куршская коса вошла в десятку самых красивых нацпарков России
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 июня отключено электричество
В Советске в ДТП пострадал 23-летний мотоциклист
В Калининграде выявлено 45 новых случаев коронавируса
Май в Калининграде оказался самым холодным с 1999 года