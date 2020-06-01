Возле стадиона «Калининград» организуют стационар для пациентов с коронавирусом
Стационар будет рассчитан на 250 коек
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В медиацентре стадиона «Калининград» организуют стационар для больных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новый стационар будет резервным и предназначенным для пациентов с бессимптомной формой коронавируса. Закупка оборудования уже состоялась.
«Это порядка 250 коек. Центр будет перепрофилирован в течение двух недель», - сообщили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU