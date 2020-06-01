В Калининградской области ожидаются перерывы в телевещании
В понедельник, 8 июня, в Калининградской области возможны перерывы в телевещании. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами, которые специалисты калининградского филиала РТРС будут проводить в этот день на технических средствах телерадиовещания.
Установлен следующий график отключения передатчиков:
1) цифрового эфирного телевидения (1 и 2 мультиплексы, 20 каналов):
Калининград – с 01.00 до 15.00 часов;
Веселовка – с 01 до 10.00 часов
2) вещания радиостанций:
Калининград: Вести-ФМ, Радио России, Маяк с 01.00 до 15.00 часов;
Веселовка: Радио России с 01.00 до 10.00 часов
ИСТОЧНИК KP.RU