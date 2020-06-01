В Калининградской области ожидаются перерывы в телевещании

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:26:15+03:00

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В понедельник, 8 июня, в Калининградской области возможны перерывы в телевещании. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами, которые специалисты калининградского филиала РТРС будут проводить в этот день на технических средствах телерадиовещания.

Установлен следующий график отключения передатчиков:

1) цифрового эфирного телевидения (1 и 2 мультиплексы, 20 каналов):

Калининград – с 01.00 до 15.00 часов;

Веселовка – с 01 до 10.00 часов

2) вещания радиостанций:

Калининград: Вести-ФМ, Радио России, Маяк с 01.00 до 15.00 часов;

Веселовка: Радио России с 01.00 до 10.00 часов

ИСТОЧНИК KP.RU