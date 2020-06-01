976 семей в регионе получили выплату взамен земельного участка

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:27:20+03:00

Только с начала этого года такой мерой поддержки воспользовалось более 150 семей

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С начала 2020 года более 150 многодетным семьям в Калининградской области были перечислены до 300 тысяч рублей взамен земельного участка для улучшения жилищных условий. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве социальной политики

Всего с начала 2019 года этой мерой поддержки воспользовались 976 семей.

Напомним, получить выплату может многодетная семья, имеющая трех и более детей и имеющая право на бесплатный земельный участок. При этом, достижение одним из детей многодетного гражданина возраста 18 лет после постановки на учет не является основанием для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU