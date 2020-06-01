На калининградца завели уголовное дело за сбитую школьницу на трамвайной остановке
ДТП произошло осенью 2019 года на Советском проспекте.
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на водителя завели уголовное дело за сбитого пешехода на трамвайной остановке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло осенью 2019 года на Советском проспекте. 60-летний водитель «Ситроена» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги для посадки в трамвай.
В результате наезда школьница получила тяжкий вред здоровью, с места происшествия ее забрали врачи скорой помощи.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения».
ИСТОЧНИК KP.RU