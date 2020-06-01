2020-06-01T19:03:21+03:00
Общество

Почему первый проректор БФУ имени Канта покинула университет

"О работе в БФУ и о коллегах у меня остались только теплые воспоминания", - признается Ирина Кукса
Александр КАТЕРУША
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Ирина Кукса.Ирина Кукса.Фото: БФУ им. И. Канта
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Первый проректор БФУ имени И. Канта, проректор по образовательной деятельности Ирина Кукса уволилась из университета по собственному желанию.

С 1 июня она работает заместителем директора в западном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

- Да, сегодня у меня первый рабочий день. Я теперь заместитель директора РАНХиГС по образовательной деятельности. Я это знаю, умею и люблю. С кем-то из коллектива академии я была знакома, с кем-то уже познакомилась, с кем-то знакомство предстоит, - сказала «Комсомолке» Ирина Кукса.

Подробно комментировать причину ухода из БФУ имени Канта Ирина Кукса не стала.

- Нужно закрыть одну дверь, чтобы открылась другая, - сказала она.

Ирина Кукса проработала в БФУ имени Канта 27 лет, пройдя путь от ассистента до первого проректора.

- О работе в БФУ и о коллегах у меня остались только теплые воспоминания. С людьми не может разлучить ничто, - заключила Ирина Кукса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почему первый проректор БФУ имени Канта покинула университет
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