В Калининграде пьяный охранник устроил стрельбу в супермаркете

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:47:29+03:00

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Полицейские задержали 29-летнего сотрудника частного охранного предприятия, который устроил стрельбу в супермаркете "Виктория" на улице Гайдара. По счастливой случайности никто из людей не пострадал, досталось только банкомату.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, нетверезый гражданин зашел в супермаркет, чтобы снять деньги в банкомате. Однако наличности не оказалось и тогда чоповец, не долго думая, достал из кобуры травматический пистолет и с удовольствием выстрелил по банкомату. Наличка, как вы догадываетесь, не появилась и, матерясь, охранник ушел из магазина. Дойти ему удалось только до ближайшей АЗС, где его задержали сотрудники дорожно-постовой службы и передали в руки оперативникам.

- Подозреваемый задержан, у него изъят травматический пистолет. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU