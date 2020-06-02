В Калининграде выявили 54 новых случая коронавируса
Всего в области зарегистрировано 1607 случаев заболевания
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки выявили 54 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в области зарегистрировано 1607 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 8 863 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 715 случаев (41,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране выявлен 423 741 заболевший в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 5 037 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU