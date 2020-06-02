В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:47:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде во вторник, 2 июня, в течение дня не будет света на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Поселковая 32,32а,б,в,г,д, ул. Дзержинского 1-8,108,114,116,126,128, ул. Типографская 1,2-6,3-5,7,9,8-12, ул. М-ра Козенкова 1-5,2-4,7,7а,8-8в,9, 9а, 10-18,11-11а,13-19,14-16, ул. Черниговская 26-42,44-60,62-70,39-43,45-49а,51-53,55-57, ул. З. Космодемьянской 29-31,31а,38а,б, 37-47,41-49а,30-38

До 18 часов в городе не работают светофоры на улице Дзержинского на пересечении с улицами Подполковника Емельянова и Зои Космодемьянской.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов в Центральном районе на ул. Волховской 6 и на ул. Третьяковской 3,5,7,9,13,15,17,19,21,23, 25,25а,27,29,31,32,34,36,38,40,42.

ИСТОЧНИК KP.RU