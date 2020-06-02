Жителя Светлого жестоко избили за денежный долг
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы
.Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом задержали мужчин, которые жестоко избили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
33-летнего горожанина жестоко избили в подъезде собственного дома. Причиной конфликта стал денежный долг. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали разрыв селезенки, что является тяжким вредом здоровью.
Полицейские задержали злоумышленников, на них завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU