Жителя Светлого жестоко избили за денежный долг

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:08:01+03:00

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы

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В Светлом задержали мужчин, которые жестоко избили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

33-летнего горожанина жестоко избили в подъезде собственного дома. Причиной конфликта стал денежный долг. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали разрыв селезенки, что является тяжким вредом здоровью.

Полицейские задержали злоумышленников, на них завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU