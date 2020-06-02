Оперштаб: Коронавирус выявили у девяти приезжих из других регионов РФ

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:19:03+03:00

Коронавирус у них выявили по результатам лабораторных обследований в условиях обсервации.

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За сутки в Калининградской области выявили 54 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 17 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

«37 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 22 из них диагностирована пневмония, в том числе у двоих тяжелая форма», - отметили в оперштабе.

Среди заболевших девять прибывших из иных субъектов РФ, коронавирус у них выявили по результатам лабораторных обследований в условиях обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU