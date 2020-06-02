В Гурьевском районе опрокинулся «Фольксваген», двое пострадавших
Авария произошла в районе поселка Храброво
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Гурьевском районе в понедельник, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в районе поселка Храброво. 49-летний водитель «Фольксвагена» на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль опрокинулся на крышу.
В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения. В полиции отметили, что находившийся за рулем мужчина не имел водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU