В Гурьевском районе опрокинулся «Фольксваген», двое пострадавших

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:24:47+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Гурьевском районе в понедельник, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в районе поселка Храброво. 49-летний водитель «Фольксвагена» на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения. В полиции отметили, что находившийся за рулем мужчина не имел водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU