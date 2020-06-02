Под Гурьевском во вторник утром в ДТП погиб водитель «КИА»
Авария произошла на 1 километре автодороги « Березовка-Жемчужное
.Фото: Александр Подгорчук
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Утром во вторник, 2 июня, в Гурьевском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 1 километре автодороги « Березовка-Жемчужное». 49-летний водитель «КИА» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU