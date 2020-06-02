В Калининграде под меднаблюдением из-за коронавируса находятся 4282 человека

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:36:57+03:00

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В Калининградской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 4292 человека, из них 118 человек – в условиях обсерватора. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным на 2 июня, в области на COVID-19 обследовано 53 986 человек, выявлено 1 607 случаев заражения. Всего в регионе выздоровели 670 человек, у которых был выявлен коронавирус, 25 человек умерло.

За последние сутки в области выявлено 54 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU