2020-06-02T13:18:39+03:00
Общество

Россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии

При этом женщины используют безналичную оплату активнее, чем мужчины
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Россияне стали чаще пользоваться банковскими картами и сократили использование наличных, показал опрос Райффайзенбанка. В период пандемии, согласно результатам опроса, наиболее серьезно к мерам гигиены при взаимодействии с деньгами относятся люди старше 60 лет, а активнее всех переходят на безналичную оплату россияне в возрасте до 30 лет. Почти 42% опрошенных стараются на фоне пандемии расплачиваться преимущественно картой, 45% респондентов заявили, что используют карты, но немного наличных все же не помешает. Только 13% предпочитают наличные. При этом женщины активнее, чем мужчины, используют безналичную оплату — 49% женщин заявили, что стали чаще пользоваться картой. Так же ответили только 33% мужчин. 19% мужчин ответили, что расплачиваются только наличными деньгами, потому что, по их мнению, это надежнее. Активнее других картами расплачиваются россияне в возрасте от 18 до 30, а также старше 60 лет — 53% и 41% соответственно. Поклонники наличных денег — обычно люди 51-60 лет, в этой группе бумажные деньги предпочли 18% опрошенных. Почти 21% респондентов дезинфицируют банковскую карту, если пользовались ей вне дома. Еще 26% расплачиваются смартфоном, а 22% дезинфицируют руки, а карты дома не достают. Чаще других карты санируют люди 41-50 лет, а реже всего — россияне 51-60 лет, однако они ответственно подходят к дезинфекции рук после контакта с картой. Опрос проводился в мае 2020 года, в нём приняли участие более 300 человек старше 18 лет.

АО «Райффайзенбанк»

ИСТОЧНИК KP.RU

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