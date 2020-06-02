2020-06-02T13:08:59+03:00
Общество

В Калининграде установят 14 стеклянных остановочных павильонов

На эти цели власти выделили 14 млн рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Мэрия Калининграде выделила 14 млн рублей на покупку и установку новых остановочных павильонов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Новые павильоны будут установлены на 14-ти остановках. Победитель аукциона должен будет демонтировать старые павильоны и установить новые.

Работы должны быть выполнены в течение 90 дней после подписания контракта.

Где установят новые павильоны:

- «ТЦ Гранд» (из центра) на Советском проспекте,

- «ул. Мира» (по требованию) на ул. Т. Кабилова,

- «ул. Кирова» (ТМ) (в центр) на Советском проспекте,

- «ул. Малая Лесная» (в центр) на ул. Малая Лесная,

- «ул. Аллея Смелых» (из центра) на ул. Дзержинского,

- «ул. Олега Кошевого» (в центр) на ул. Олега Кошевого,

- «ул. Интернациональная» (в центр) на ул. Интернациональная,

- «ул. Инженерная» (в центр) на ул. Инженерной,

- «ул. Инженерная» (из центра) на ул. Инженерной,

- «Поликлиника» (в центр) на ул. Горького,

- «ул. Тихорецкая» (в центр) на ул. Киевской,

- «ул. Сергея Тюленина» на Московском проспекте,

- «5-й форт» (из центра) на Советском проспекте,

- «Школа № 20» (конечная) на ул. Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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