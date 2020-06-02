В Калининграде установят 14 стеклянных остановочных павильонов
Мэрия Калининграде выделила 14 млн рублей на покупку и установку новых остановочных павильонов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Новые павильоны будут установлены на 14-ти остановках. Победитель аукциона должен будет демонтировать старые павильоны и установить новые.
Работы должны быть выполнены в течение 90 дней после подписания контракта.
Где установят новые павильоны:
- «ТЦ Гранд» (из центра) на Советском проспекте,
- «ул. Мира» (по требованию) на ул. Т. Кабилова,
- «ул. Кирова» (ТМ) (в центр) на Советском проспекте,
- «ул. Малая Лесная» (в центр) на ул. Малая Лесная,
- «ул. Аллея Смелых» (из центра) на ул. Дзержинского,
- «ул. Олега Кошевого» (в центр) на ул. Олега Кошевого,
- «ул. Интернациональная» (в центр) на ул. Интернациональная,
- «ул. Инженерная» (в центр) на ул. Инженерной,
- «ул. Инженерная» (из центра) на ул. Инженерной,
- «Поликлиника» (в центр) на ул. Горького,
- «ул. Тихорецкая» (в центр) на ул. Киевской,
- «ул. Сергея Тюленина» на Московском проспекте,
- «5-й форт» (из центра) на Советском проспекте,
- «Школа № 20» (конечная) на ул. Красной.
ИСТОЧНИК KP.RU