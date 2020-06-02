Безработный калининградец украл у соседки две детские коляски

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:18:50+03:00

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В Калининграде полиция раскрыла кражу детских колясок из подъезда жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

38-летняя горожанка сообщила, что из подъезда где она проживает пропали две детские коляски. Прибывшие на место правоохранители установили подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался 30-летний безработный сосед. Он признался, что продал коляски и потратил деньги на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU