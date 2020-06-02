В Калининграде коронавирусом инфицирован педагог, готовивший 11-классников к ЕГЭ
В 23-м лицее Калининграда есть инфицированный коронавирусной инфекцией педагог. Эту информацию подтвердили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.
- Педагог сейчас в больнице, - рассказали в оперштабе. - Провести она успела два занятия, где было 3 и 4 ребенка.
В лицее все проходили термометрию, соблюдали масочный режим и были рассажены в шахматном порядке через две парты и пропускали ряд, на входе и выходе - обработка санитайзером. Как того требуют рекомендации Роспотребнадзора.
- Никто не отправлен на карантин, в школе проведены дезинфекционные мероприятия, - уточнили в оперштабе.
Подготовка к ЕГЭ продолжается. Как сообщалось ранее, 2 и 3 июля в очном режиме 11-классники сдают первый экзамен - русский язык.
ИСТОЧНИК KP.RU