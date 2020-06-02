2020-06-02T13:19:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде коронавирусом инфицирован педагог, готовивший 11-классников к ЕГЭ

В 23 лицее проведена дезинфекция, выпускники продолжают работать над успешным завершением обучения
Надежда Ржевская
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 23-м лицее Калининграда есть инфицированный коронавирусной инфекцией педагог. Эту информацию подтвердили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

- Педагог сейчас в больнице, - рассказали в оперштабе. - Провести она успела два занятия, где было 3 и 4 ребенка.

В лицее все проходили термометрию, соблюдали масочный режим и были рассажены в шахматном порядке через две парты и пропускали ряд, на входе и выходе - обработка санитайзером. Как того требуют рекомендации Роспотребнадзора.

- Никто не отправлен на карантин, в школе проведены дезинфекционные мероприятия, - уточнили в оперштабе.

Подготовка к ЕГЭ продолжается. Как сообщалось ранее, 2 и 3 июля в очном режиме 11-классники сдают первый экзамен - русский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU

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