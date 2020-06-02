У калининградского вице-премьера Баринова не подтвердился коронавирус
У вице-премьера правительства Калининградской области Ильи Баринова не подтвердился коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В конце мая Баринов простудился и перешел домашний режим работы.
«Он чувствует себя хорошо и скоро вернётся на работу. На больничном он выполнял свои обязанности при помощи дистанционных средств работы», - сообщили в оперштабе.
Также в оперштабе сообщили, что среди членов областного правительства и руководства структурных подразделений аппарата правительства подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU